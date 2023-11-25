حقق فريق فيسيل كوبي الياباني لقبه الأول في الدوري الممتاز بالبلد الآسيوي، اليوم السبت، عقب فوزه على أرضه على ناجويا جرامبوس 2-1 في الجولة قبل الأخيرة من الموسم في البطولة اليابانية.

وبانتصاره اليوم ارتفع رصيد فيسيل كوبي إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن يوكوهاما مارينوس الوصيف.

وكان يويا أوساكو، اللاعب السابق بالمنتخب الياباني، نجماً بارزاً في فيسيل كوبي هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفاً، متصدراً تصنيف هدافي الدوري الياباني الممتاز، وبهذا يكون قد أحرز ما يقرب من نصف الأهداف الـ59 التي سجلها الفريق هذا الموسم، لا يتفوق عليه سوى مارينوس.

وتلقت شباك الفريق الياباني 29 هدفاً، وهو ثاني أفضل رقم بعد أوراوا ريد دايموندز طبقاً لتقرير الوكالة الإسبانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتوج فيها فيسيل كوبي بالدوري الياباني الممتاز، وهو ثاني لقب بارز يحرزه النادي بعد فوزه بكأس الإمبراطور في موسم 2019، حينما كان لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا ومواطنه المهاجم ديفيد بيا يحترفان بصفوفه.

وانضم الإسباني خوان ماتا إلى الفريق الياباني في سبتمبر الماضي، بعد شهرين فقط من رحيل إنييستا عن النادي، الذي يدربه الياباني تاكايوكي يوشيدا.