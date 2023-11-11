خطف وولفرهامبتون فوزاً مثيراً من ضيفه توتنهام 2-1 اليوم السبت في المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلب وولفرهامبتون تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين سجلهما في الوقت بدل الضائع للمباراة (90+1 و90+7).

وتقدم الويلزي بيرنان جونسون بهدف مبكر لتوتنهام بعد مضي 3 دقائق من بداية المباراة، لكن وولفرهامبتون رد بهدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق الإسباني بابلو سارابيا والجابوني ماريو ليمينا.

وحرم وولفرهامبتون ضيفه توتنهام من استعادة موقعه في الصدارة، إذ تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ12.

ويتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب، جدول الترتيب برصيد 27 نقطة قبل مواجهة مضيفه تشيلسي غداً الأحد.