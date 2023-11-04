لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل كامل، إمكانية المشاركة مع منتخب بلاده في حملة الدفاع عن لقب كأس العالم عام 2026.

وفي مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم السبت، قال قائد المنتخب الأرجنتيني أنه سيكون من الصعب أن يشارك في البطولة، إذ سيبلغ من العمر 39 عاماً آنذاك.

ويقام مونديال 2026 في المكسيك وكندا وأمريكا، وقبلها سيشارك ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي في كوبا أمريكا عام 2024 في أمريكا، حيث يحمل المنتخب الأرجنتيني أيضاً لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

وأشار ميسي المتوج حديثاً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته «بالتأكيد ترغب دائماً في خوض مثل هذه المباريات، خاصة عندما تصبح بطلاً للعالم».

وتوج ميسي العام الماضي بلقب مونديال قطر 2022، خلال مشاركته الخامسة في كأس العالم، وقال قبل البطولة أنه سيكون آخر ظهور له في المونديال.

وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «ليكيب» أنه لا يرغب في التفكير في المستقبل البعيد، مضيفاً: «الأمر لا يتعلق فقط بالمشاركة، ولكن أيضاً أن يكون الشعور جيداً، وأن تقوم بواجبك من أجل الفريق»، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع: «أضع في اعتباري كم سيبلغ عمري في ذلك الحين، يبدو الأمر صعباً بالنسبة لي، لكن لنرى كيف ستكون حالتي الجسدية حينذاك».

وأكد ميسي أنه يفتقد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي توج بها أربع مرات مع برشلونة، لكن أشار إلى أنه لا يتطلع للعودة إلى أوروبا، بعدما حصد كل الألقاب الممكنة في القارة العجوز خلال مسيرته الطويلة مع برشلونة، إضافة إلى عامين قضاهما مع باريس سان جيرمان.