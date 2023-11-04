فسخ نادي ماينز الألماني لكرة القدم عقده مع مهاجمه الهولندي - المغربي الأصل - أنور الغازي (الجمعة)، بعد ساعات من فتح الادعاء الألماني تحقيقاً حيال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكتب نادي ماينز عبر حسابه على موقع «إكس» «أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي وفصل اللاعب بأثر فوري». وأوضح ماينز في بيان أنه «يتخذ هذا الإجراء رداً على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي».

وفي رد فعل أولي عن فسخ التعاقد معه، كتب الغازي منشورا على إنستغرام قال فيه: «فقدان مصدر رزقي هو لا شيء إذا ما قورن بالجحيم الذي أطلق على الأبرياء والمستضعفين في غزة»، مضيفاً «قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك».