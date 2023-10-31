لا تسأل عن جائزة إلا بعد اعتزال الأسطورة ليونيل ميسي، لأنه بوجوده فهو صاحبها وهي باسمه إلى أن تتوقف قدماه عن الجري، بطل العالم وأفضل لاعب في سبع مرات سابقة أبى أن ينهي مسيرته إلا بكأس عالم وكرة ثامنة، ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم في سبع مرات سابقة أضاف إليها اليوم الكرة الثامنة.في العاصمة الفرنسية باريس وفي الحفل السنوي لتوزيع جوائز «البالون دور» للموسم الماضي لم يدع ميسي مجالاً للتكهن، إذ توقع غالبية البشر تتويج بطل كأس العالم ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب في العالم) وهذا ما حدث.صاحب الـ٣٦ ربيعاً تفوق على شباب اللعبة، بفوزه بالجائزة متفوقاً على الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.أما بقية الجوائز فقد ذهبت جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب للإنجليزي لاعب ريال مدريد (جود بيلينغهام) بعد تقديمه أداء استثنائياً الموسم الماضي مع بروسيا دورتموند الألماني، فيما حصل الأرجنتيني (إيمليانو مارتنيز) على جائزة أفضل حارس متفوقاً على حارس الهلال (ياسين بونو) الذي كان منافساً قوياً على الجائزة.• ثامنة ميسي:- ابتعد عن أقرب منافسيه كريستيانو رونالدو المدجج بخمس كرات ذهبية.- صاحب الرقم القياسي بالحصول على الجائزة أربع مرات متتالية مواسم ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢- فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية مواسم:٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٥٢٠١٩٢٠٢١٢٠٢٣