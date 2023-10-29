تعرض والدا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لويس دياز لعملية اختطاف في موطنهما كولومبيا من قبل مسلحين، السبت، وبينما تم إنقاذ والدته، لا يزال والده مفقودا.من جانبه، قال مدير الشرطة بكولومبيا الجنرال ويليام سالامانكا على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «جرت عملية بحث عن لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا والدَي اللاعب، وتم إنقاذ سيلينيس بشكل آمن ونقلها إلى حماية الشرطة، وعملية البحث جارية لإنقاذ الوالد».وذكرت تقارير محلية، أنه تم إيقاف والدة اللاعب ووالده في سيارتهما من قبل المهاجمين في بلدة بارانكاس، بمقاطعة لاغواخيرا، البلدة التي نشأ فيها دياز.ثم استولى الخاطفون المشتبه بهم على الشاحنة التي كان يستقلها والدا دياز، ولاذوا بالفرار من مكان الحادث.وسارع مكتب المدعي العام في كولومبيا إلى الرد ببيان تمت مشاركته على منصة «إكس» ذكر فيه: «يقوم فريق متخصص من المدعين العامين، ومسؤولو هيئة التحقيق الفني، ومحققون من الشرطة والجيش باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل العثور على مكان هؤلاء الأشخاص (والدا دياز) وتوضيح الحقائق وتحديد المسؤولية عن تلك العملية».ووفقا لراديو «بلو كولومبيا» الذي شارك مقطع فيديو لحي العائلة في أعقاب عملية الاختطاف، فقد تم إنقاذ والدة دياز، ومع ذلك، يعتقد أن والده لا يزال محتجزا لدى «رجال مسلحين».وانضم الدولي الكولومبي إلى ليفربول في يناير 2021، قادما من بورتو البرتغالي مقابل نحو 60 مليون دولار، علما بأنه يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف عام 2027.