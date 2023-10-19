بعد تعرضه لانتقادات وضغوط عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نجم ليفربول محمد صلاح في فيديو، الأربعاء، داعياً إلى «وقف المجازر» و«إدخال المساعدات الإنسانية فوراً» إلى قطاع غزة.

وقال النجم المصري عبر حسابه في موقع «إنستغرام» «ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة».

وأضاف «شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».

وواصل «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى».

وأكد صلاح «يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من المجازر للأبرياء. الإنسانية يجب أن تسود».