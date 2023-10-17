تعرض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية من منتخب مالي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الودي الدولي الذي جمع بينهما على ملعب بورتيما، وذلك في ختام معسكر منتخبنا الوطني في مدينة لاغوس البرتغالية.شهد اللقاء سيطرة مبكرة لمنتخب مالي، وتمكَّن لاعبه موسى دومبيا من إحراز الهدف الأول بعد مرور ١٤ دقيقة؛ إذ تلاعب بالدفاع من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية ارتطمت في المدافع علي لاجامي لتتغير اتجاهها وتخدع الحارس محمد العويس لتسكن الشباك كهدف أول لمنتخب مالي (د: ١٤)، وتمكن فوسيني دياباتي من إحراز هدف آخر، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لوجوده في موقع التسلل، وقبل نهاية الشوط الأول تخطى اللاعب هاماري تراوري المدافع علي البليهي ليواجه العويس ويسددها قوية عجز العويس عن التصدي لها لتسكن الشباك كهدف ثانٍ لمنتخب مالي (د: ٤٢).وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب سالم الدوسري تقليص النتيجة بعد مجهود فردي أكثر من رائع وسدد كرة ماكرة لتسكن شباك مالي كهدف أول لمنتخبنا الوطني (د: ٥٨)، ولكن منتخب مالي استغل هفوة دفاعية ليضيف الهدف الثالث بعد أن كسر لاسين سينايكو مصيدة التسلل لينفرد بالحارس العويس ويحرز الهدف الثالث (د: ٧١)، ووقف القائم لتسديدة البديل علي هزازي في الدقيقة تسعين من عمر اللقاء، وكذلك وقف القائم لكرة مهاجم مالي موسى دومبيا (د: ٩٠+٣)، ومن ثم أعلن الحكم أنتونيو مانويل عن نهاية اللقاء بفوز منتخب مالي بثلاثة أهداف لهدف.