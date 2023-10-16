تهتم 10 دول على الأقل بتنظيم أولمبياد 2036، وفقاً لما أعلنته رئيس لجنة المقرات المستقبلية الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش.وقالت كيتاروفيتش، أمس (الأحد) في اجتماع الأولمبية الدولية في الهند «أنا راضية عن إعلان أن عدد المهتمين بالاستضافة صار مكتوباً برقمين».وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أعلن السبت ترشح بلاده لاستضافة الدورة في 2036، أثناء افتتاح الجلسة. طبقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.وستبدأ عملية اختيار المرشح الفائز في 2026، وسيكون وفقاً للكرواتية تحت «قيادة جديدة».وأرجعت المسؤولة وصول الراغبين في الترشح إلى هذا الرقم إلى القواعد الجديدة للأولمبية الدولية، التي جعلت من المشاريع ذات طابع اقتصادي أكبر.