رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي تحديد موعد لاعتزاله وإنهاء مسيرته الحافلة، مؤكداً أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على الملعب طالما أنه لا يزال لاعباً.

وساعد رونالدو (38 عاماً) المنتخب البرتغالي في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا، إثر تسجيل ثنائية في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 3-2 (الجمعة) ضمن التصفيات.

وقال رونالدو: «ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة، أشعر بحال جيد، لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ45 عاماً أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة». طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ورفع رونالدو رصيده إلى 125 هدفاً خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي، وقد صرح قائلاً عقب المباراة: «سعيد للغاية بهذا. هو رقم لم أكن أتوقع أن أصل إليه».

وكان رونالدو قد رحل عن أوروبا في الشتاء الماضي لينتقل إلى اللعب في الدوري السعودي بالانضمام إلى صفوف النصر.

وأثنى المدير العام لفريق النصر مارسيلو سالازار بشكل كبير على رونالدو المتوج مع المنتخب البرتغالي بلقب يورو 2016.

وقال سالازار في مقابلة لصحيفتي «ميونخر ميركور» و«تي زد»: «في كل مرة تنظر فيها إلى أرقامه تشعر بالدهشة. هو يبدو وكأنه ليس له حدود».

وأضاف: «لديه الكثير من الطموح. ويجب منحه الفرصة لمواصلة مشواره الاستثنائي في عالم كرة القدم، وهذا ما فعلناه».