انسحب رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد من سباق شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وبحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي»، فإن الشيخ جاسم عرض 5 مليارات جنيه إسترليني من أجل شراء مانشستر يونايتد، لكن فشلت جميع المفاوضات بين الطرفين.

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد احتجت على عائلة «جلايزر» المالكة للنادي منذ عام 2005، وفي نوفمبر الماضي، تم الكشف عن إستراتيجية جديدة لبيع النادي أملاً في التغيير.

وتمت الإشارة إلى إمكانية بيع النادي والسماح بالاستحواذ عليه، وكان الشيخ جاسم هو أول من بادر بتقديم عرض لشراء النادي.

وتبعه بعد ذلك السير جيم راتكليف، لكن عملية تقديم العروض وإبداء النية لشراء النادي ظلت كما هي عليه في ظل تباطؤ عائلة جلايزر في اتخاذ الإجراءات بشأن ذلك.

وبعد تواصل عملية المناقشات، انسحب الشيخ جاسم من عملية شراء مانشستر يونايتد، وأبلغ ملاك يونايتد بقراره خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان فريق الشيخ جاسم قد أعلن في فبراير الماضي عن تقديمه عرضا لشراء 100% من النادي، مع وعد بالاستحواذ الكامل دون ديون عبر مؤسسته «ناين تو».