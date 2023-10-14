أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم (السبت)، تورط ثلاثي منتخب البرازيل نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون في مزاعم فضيحة أخلاقية بمعسكر منتخب السامبا قبل مباراة ضد فنزويلا انتهت بتعادل مخيب 1-1 يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

وطبقا لصحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين فقد كشف الصحفي البرازيلي ماتيوس بالدي أن الثلاثي نظموا حفلة مع 3 سيدات ليلة مباراة فنزويلا. وكشفت الصحيفة رصد مجموعة صورة لسيدة وهي تغادر الفندق الذي يقيم فيه منتخب البرازيل.

وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن هناك تسجيلًا صوتياً تم تسريبه عبر واتساب، يشير إلى قضاء نيمار ليلة الخميس الماضي مع سيدة تدعى ريبيكا ريبيرو، كما أن الأخيرة ظهرت في فيديو وهي تغادر فندق إقامة منتخب البرازيل صباح الجمعة.

وبعد تفجير القضية ظهرت سيدة أخرى في مقطع فيديو هددت فيه بمقاضاة عدد من الأشخاص، بحسب التقرير.

وتأتي هذه الفضيحة عقب الغضب الشديد للجمهور والنقاد تجاه أداء منتخب البرازيل السيئ الذي كلفهم فقدان الصدارة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026. وانفجرت الجماهير على نيمار بعد ان انتهت مباراة البرازيل وفنزويلا بالتعادل الإيجابي 1-1، المخيب لآمال جماهير السامبا.

وسجل جابريل دوس سانتوس هدف البرازيل بالدقيقة 50، ثم أدرك إدوارد بيلو هدف التعادل لفنزويلا عند الدقيقة 85.