فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة على نادي ليغيا وارسو البولندي بسبب أحداث العنف التي شهدتها مباراته أمام مضيفه الكمار الهولندي في الخامس من أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن «يويفا» الجمعة أنه فرض غرامة بقيمة 15 ألف يورو على ليغيا البولندي مع منعه من بيع التذاكر لمشجعيه للمباراة المقبلة خارج ملعبه بدوري المؤتمر، المقررة أمام زرينيسكي موستار من البوسنة والهرسك في 26 أكتوبر الجاري.

وتأتي العقوبة بسبب شغب جماهير الفريق خلال المباراة التي انتهت بفوز فريق الكمار 1-0.

وذكر «يويفا» في بيان: «هذا القرار منفصل عن التحقيقات الجارية بشأن الأحداث التي وقعت عقب المباراة»، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان مشجعون لفريق ليغيا اقتحموا بوابة الدخول واستخدموا العنف ضد أفراد الأمن وشرطة مكافحة الشغب، وقد سقط أحد الضباط فاقداً للوعي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

كذلك انتزع المشجعون عدداً من الهراوات وعبوات رذاذ الفلفل من رجال الشرطة، ودخل عدد من المشجعين الاستاد دون تذاكر ودون الخضوع للتفتيش.

وجرى احتجاز لاعبي ليغيا وارسو رادوفان بانكوف وجوزويه بيسكويرا إثر دخولهما في مشاجرة مع سلطات إنفاذ القانون وخضعا للاستجواب من قبل الشرطة قبل إطلاق سراحهما في السادس من أكتوبر.