قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار أخطاء «تقنية الفار»، مثل ذلك الذي تسبب في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز في مباراة توتنهام وليفربول، حسبما أعلن هوارد ويب رئيس لجنة الحكام في «البريمرليغ».وقال ويب: «حددنا إجراءات للتأكد من أن الخطأ الذي رأيناه لن يحدث مجدداً»، خلال تصريحات في برنامج تلفزيوني لاستعراض أخطاء الحكام و«تقنية الفار» شهرياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، طبقاً لوكالة الأنباء الإسبانية. وأكد رئيس لجنة الحكام، أنه ينبغي العمل على تحسين التواصل بين الحكام داخل الملعب وهؤلاء الذين يتولون مسؤولية الفار، لعدم تكرار الخطأ الذي شهده لقاء السبرز والليفر. وكانت المباراة شهدت إلغاء هدف لدياز بداعي التسلل، رغم أن تقنية الفار أظهرت أنه كان هدفاً صحيحاً، إلا أن التواصل بين طاقم التحكيم لم يكن دقيقاً وارتكب حكم الفار خطأ باعتقاده أن حكم الملعب أقر بصحة الهدف واحتسبه، وبعد استئناف اللعب لم يعد ممكناً التراجع عن القرار.