تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم (الخميس) صوب مدينة أبيدجان الإيفوارية، لمتابعة حفل مراسم قرعة النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام القادم.وتستضيف كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية في تاريخها، وكانت المرة الأولى قبل نحو أربعة عقود، وبالتحديد في نسخة 1984، والتي توج المنتخب الكاميروني بلقبها.وتستضيف كوت ديفوار النسخة المرتقبة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً.وتشهد القرعة، توزيع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة. وتقسيم المنتخبات الـ24 إلى أربعة مستويات وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».ويضم كل مستوى 6 منتخبات، حيث ستوزع القرعة المنتخبات الـ24 على المجموعات الست بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة لتتكون المجموعة الواحدة من أربعة منتخبات، طبقاً لتقرير الوكالة الألمانية.ووضع «كاف» المنتخبات، التي ستأتي في رؤوس المجموعات، وهي منتخبات كوت ديفوار المضيف، والمنتخبات الأعلى ترتيباً في تصنيف «فيفا»، وهي منتخبات المغرب، المتوج باللقب عام 1976، الذي بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022، والسنغال حامل اللقب، وتونس بطل نسخة 2004، والجزائر بطل 2019، ومصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (سبعة ألقاب).ويضم المستوى الثاني منتخبات نيجيريا المتوج باللقب القاري ثلاث مرات سابقة أحدثها في 2013، والكاميرون المتوج باللقب 5 مرات، ومالي، وبوركينافاسو، وغانا المتوج باللقب أربع مرات والكونغو الديمقراطية المتوج باللقب مرتين.كما يضم المستوى الثالث منتخبات الرأس الأخضر، وزامبيا المتوج باللقب في 2012، وجنوب أفريقيا الفائز باللقب في 1996، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا، فيما يضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وغامبيا، وتنزانيا.ومع وجود أبطال سابقين في كل من المستويات الثلاثة الأولى، تطل «مجموعة الموت» برأسها قبل إجراء القرعة، حيث يمكن أن تسفر القرعة عن أكثر من مجموعة تضم 3 أبطال سابقين.