يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.

ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالمياً في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر القادمة.

وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ونائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC ديف لويس.

ويحتفي «موسم الرياض» بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي تشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.