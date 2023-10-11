من المنتظر أن تشهد البطولة تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل

عُقد اليوم (الاربعاء)، بملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق منافسات بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن يوم الجمعة المقبل، حيث شارك فيه الثلاثي المتصدر لترتيب منافسات الأفراد «صاحب الصدارة الأسترالي كاميرون سميث والأمريكيان تالور جوتش وبرايسون ديشامبو أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي».

وأكد الثلاثي خلال المؤتمر الصحفي على أهمية اللقب بالنسبة لهم على الصعيد الشخصي وضرورة تقديم أداء يساهم في دعم نتائج فرقهم، وذلك مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد. بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل من دوري ليف قولف. سميث وجوتش وديشامبو هم من يمتلكون حسابيًا فرصة الفوز بلقب المنافسات الفردية الذي سيتم حسمه في بطولة ليف قولف جدة، إذ يتصدر سميث الترتيب العام للمنافسات الفردية بمجموع 170 نقطة، متقدمًا على جوتش الذي يحتل مركز الوصافة بمجموع 162 نقطة أمام ديشامبو صاحب المركز الثالث بمجموع 146 نقطة.

وحول سؤاله عن وجود الكثير من الاحتمالات لتحديد الفائز بلقب الأفراد وكيفية تعامله مع هذا الأمر، قال سميث: «يجب عليك أن تتحلى بعقلية الفوز في كل أسبوع. لذلك لا أعتقد بأن الأمر مختلف عن أي وضع آخر. على المحك لقب مهم في هذا الأسبوع بكل تأكيد وعليك إدراك ذلك وأن تكون مستعدًا وأن تخرج إلى أرضية الملعب محاولًا الفوز بالبطولة».

وأما جوتش، الذي حقق نجاحات عديدة في بطولات ليف قولف التي أقيمت خارج الولايات المتحدة الأمريكية – أديليد، سنغافورة، الأندلس – فتحدث عن مستواه في هذا العام وعن إمكانية استمراره في تقديم أداء مميز في البطولات الخارجية قائلًا: «كنت سأكون مقتنعًا ومكتفيًا إذا قال لي أحدهم مطلع الموسم بأنني سأحقق 3 انتصارات، كل هذا هو نتاج الصبر والعمل الجاد خلال العديد من السنوات. لم أفز كلاعب قولف محترف في 3 بطولات خلال موسم واحد من قبل، كان عامًا رائعًا ولعبنا بشكل مميز كفريق». وأضاف: «في العام الماضي أعتقد بأني لعبت جيدًا، ولكن لم أتمكن من الفوز بأي بطولة، وهو الأمر الذي بشكل ما ساعدني على النجاح في هذا العام عندما وجدت نفسي في نفس الموقع».

ويحظى ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، بزخم كبير وذلك بعد نجاحه في الفوز بأول ألقابه في ليف قولف جرينبرير من خلال تسجيل 58 ضربة جعلته رابع لاعب يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في تاريخ البطولات الاحترافية للقولف. واستمر بعد ذلك في تقديم مستويات عالية انعكست مؤخرًا في بطولة ليف قولف شيكاغو التي استطاع الفوز بلقب منافساتها الفردية.

وقال ديشامبو عند سؤاله حول شعوره بثقة عالية قبل انطلاق المنافسات: «عليك أن تحترم المنافسين، حيث تضم البطولة مجموعة من اللاعبين الموهوبين بشكل استثنائي، 48 من أفضل الأسماء حول العالم، ودائمًا ما يكون الأمر صعبًا، وهو دليل على الاستمرارية التي يلعب بها هؤلاء اللاعبون. ملعب رويال غرينز من الملاعب المفضلة بالنسبة لي ومناسب لأسلوب لعبي، ولكنه في نفس الوقت مناسب لتسجيل ضربات قصيرة، وهو الأمر الذي بإمكانه أن يحدث التغيير في النتائج. عليك الحذر دائمًا والعمل بجد لأن هؤلاء اللاعبين رائعون حقًا على أرضية الملعب».

وسيتمكن أفضل 24 لاعبا من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.