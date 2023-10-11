فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أغسطس الماضي تحقيقاً بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجيولي، لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، مؤكداً بذلك معلومات وردت في الصحافة الإيطالية اليوم الأربعاء.

ويُشتبه أن فاجيولي، ابن الـ21 عاماً الذي استُدعي مرة واحدة حتى الآن إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.

وإذا ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاجيولي خطر الإيقاف لمدة 3 أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو.

وفي اتصال مع «فرانس برس»، لم يشأ يوفنتوس الإدلاء بتعليق بشأن هذه المسألة.

وشارك فاجيولي في 6 مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جداً، إذ حُسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع الذي خوله المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» استبعده بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.

وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهدداً بحرمانه من اللعب لمدة 4 أعوام، في عقوبة قد تُخفض إلى عامين إذا ثبت عدم تعمده تناول المادة المحظورة.