أعلن لاعب الوسط البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم السابق، اعتزاله اللعب عن عمر 32 عاماً.

وفاز هازارد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي قبل أن ينتقل لريال مدريد في عام 2019، ولكن عانى البلجيكي الدولي من الإصابات وشارك في 76 مباراة فقط في أربعة مواسم مع الريال قبل أن يرحل في الصيف.

وكتب هازارد في بيان على إنستغرام: «يجب أن تستمع لنفسك وأن تتوقف في الوقت المناسب».

وأضاف: «بعد 16 عاماً، وأكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف. تمكنت من تحقيق حلمي، لعبت واستمتعت على الكثير من الملاعب حول العالم».

وأكد: «خلال مسيرتي، كنت محظوظاً لمقابلة العديد من المديرين الفنيين العظماء والمدربين، وزملائي - أشكركم كلكم على هذه الأوقات العظيمة، سأفتقدكم كلكم».

وأردف: «أريد أن أشكر الأندية التي لعبت لها ليل، تشيلسي، وريال مدريد، وشكراً للاتحاد البلجيكي لكرة القدم على اختياري في المنتخب. شكر خاص لعائلاتي، أصدقائي، والمستشارين الخاصين بي، وللأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والصعبة».

وتابع: «في النهاية، شكر كبير لكم، الجماهير، لمتابعتي طوال هذه السنوات، وعلى تشجيعكم لي في كل مكان لعبت به».

وأكد: «الآن حان الوقت للاستمتاع مع أحبائي وأن أحظى بتجربة جديدة. أراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي».

وسجل هازارد 110 أهداف في 352 مباراة خاضها مع تشيلسي عقب الانتقال إليه قادما من ليل في 2012.

وحرص نادي ريال مدريد على توديع البلجيكي إيدين هازارد، عقب إعلان اعتزاله كرة القدم (الثلاثاء) طبقا لما نقلته الوكالة الألمانية و «رويترز».

وقال نادي ريال مدريد، في بيان رسمي: «نظرا لإعلان إيدين هازارد اعتزاله كرة القدم كلاعب محترف، يرغب النادي في إظهار امتنانه وحبه للاعب الذي وصل نادينا في عام 2019 وحقق 8 ألقاب خلال المواسم الأربعة التي قضاها مع الفريق، ونتمنى له ولعائلته الأفضل في هذه المرحلة الجديدة من حياته.. حقق هازارد معنا لقب دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، وكأس العالم للأندية (مرة واحدة)، وكأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، الدوري الإسباني (مرتين)، وكأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)».

وكلفت المواسم الأربعة التي قضاها هازارد مع ريال مدريد مبلغ 220 مليون يورو تتضمن 100 مليون رسوم انتقاله و120 مليوناً رواتب، طبقا لصحيفة آس الإسبانية.