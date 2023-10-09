وسع لاعب وسط ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام، من صدارته لجدول هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم؛ بعدما سجل ثنائية في مرمى أوساسونا.

وأصبح رصيد الوافد الجديد للريال هذا الموسم 8 أهداف، مبتعداً بثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه.

ويحل ألبارو موراتا (ريال مدريد) وروبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) وبريان ساراجوسا (غرناطة) وخوسيلو (ريال مدريد) وكوبو (ريال سوسييداد)، في الترتيب الثاني، ولكل منهم 5 أهداف.

ولم يلعب ليفاندوفسكي للإصابة خلال مباراة برشلونة بالأمس أمام غرناطة 2-2، بينما سجل بريان ثنائية في مرمى الفريق الكاتالوني صعدت به لوصافة الهدافين.

وانضم بيلينغهام (20 عاماً) هذا الصيف إلى صفوف ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، الذي لعب في صفوفه ثلاثة أعوام بعدما استهل مشواره في صفوف برمنغهام سيتي الإنجليزي.