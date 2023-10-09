أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، (الأحد)، تأجيل جميع المباريات المقرر إقامتها في إسرائيل خلال الأسبوعين القادمين، على أن يتم تأكيد المواعيد الجديدة في وقت لاحق.

وأضاف اليويفا أنه سينتظر بضعة أيام لتقييم ما إذا كان من الممكن إقامة مباراة ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 بين كوسوفو وإسرائيل في الموعد المقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري، أم أن هناك حاجة إلى تأجيلها.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: «في ضوء الظروف الأمنية الحالية في إسرائيل، قرر «يويفا» تأجيل جميع المباريات المقررة في هذا البلد خلال الأسبوعين القادمين، وسيتم تأكيد المواعيد الجديدة في الوقت المناسب»، طبقا لـ«فرانس برس» و«رويترز».

وكان من المقرر أن تتواجه إسرائيل مع سويسرا (الخميس) في تل أبيب في الجولة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة، التي يتصدرها الضيوف بـ14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أصحاب الأرض الذين يحلون في الجولة الثامنة ضيوفا على كوسوفو في 15 من الشهر الجاري قبل استضافة رومانيا في 18 نوفمبر.

وكانت إسرائيل أعلنت السبت، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها في «حالة الحرب»، وذلك عقب إطلاق كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- عملية «طوفان الأقصى».

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل «حالة الحرب» منذ حرب السادس من أكتوبر 1973.