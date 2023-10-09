أعلن نادي دي سي يونايتد رحيل مدربه الإنجليزي واين روني بعد تلاشي آمال الفريق في بلوغ الدور الفاصل للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وكان فوز دي سي يونايتد على نيويورك سيتي بمثابة الظهور الأخير لروني على مقعد المدير الفني للفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.

وقال جاسون ليفين الرئيس التنفيذي لدي سي يونايتد للموقع الرسمي للنادي: «لقد تحدثنا مع واين واتفقنا على أنه من الأفضل لنا إنهاء التعاقد في الوقت الراهن».

وأضاف: «هذا القرار يفتح الباب أمام مديرنا العام القادم للحصول على الفرصة الكاملة لنقل فلسفة وهيكل جديدين إلى عملياتنا الرياضية»، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار: «ممتنون لواين روني على كل ما قدمه لنادينا ولكرة القدم في عاصمة البلاد، أولا كلاعب في دي سي يونايتد وقائدا للفريق وأخيرا كمدرب لنا، سيبقى جزءا مهما من عائلة دي سي يونايتد وصديقا عزيزا». وفي 2018 انتقل روني إلى دي سي يونايتد ولعب لمدة 15 شهرا مع الفريق قبل أن يتولى تدريبه الصيف الماضي.

وقام روني البالغ من العمر 37 عاما بتحسين رصيد نقاط دي سي يونايتد لكنه سيعود إلى إنجلترا بعد انتهاء آماله في التصفيات.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست: «هذا هو الوقت المناسب، أعتقد أنني فعلت كل ما بوسعي لمحاولة إيصال النادي إلى الأدوار الفاصلة. لم يحدث شيء واحد، الأمر يتعلق بالتوقيت في مسيرتك. لقد استمتعت حقًا بوقتي هنا. لكنني فقط أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى إنجلترا، لا أعرف ما الذي ينتظرني».