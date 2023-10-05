في ثاني مواجهات دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، سحق نيوكاسل الإنجليزي «المستحوذ عليه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي» ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي «المملوك لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي» بعد تغلبه عليه 4ـ1.

وأظهر نيوكاسل سيطرته من بداية المباراة، وامتلك مساحات الملعب في أغلب شوطي المباراة.

جاءت الأهداف موزعة بين شوطي المباراة؛ هدفان في الشوط الأول عن طريق ألميرون ودان بورن، فيما حضر الهدف الثالث في الشوط الثاني عن طريق لونجستاف، وقلص باريس سان جرمان الفارق بهدف لوكاس هرنانديز، قبل أن يضيف فابيان شار رابع أهداف نيوكاسل.

وفي المباراة الأخرى لفرق المجموعة التي وصفت بـ«الحديدية» تعادل بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي دون أهداف.

وبذلك يتصدر نيوكاسل مجموعته بأربع نقاط، ويأتي باريس في الوصافة بثلاث نقاط، وميلان ثالثاً بنقطتين، وأخيراً دورتموند بنقطة وحيدة.

تأسس نيوكاسل في 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إن، وفي 7 أكتوبر 2021 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إكمال مجموعةٍ استثماريّة بقيادة الصندوق الاستحواذ على النادي بنسبة 100%، وعُيّن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة «نيوكاسل يونايتد».