أصدر النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، بيانا رسميا، لإنهاء أزمته الأخيرة مع النادي الإيطالي.

وخرج الهداف النيجيري عن صمته للمرة الأولى، منذ المنشور الذي يسخر منه، مدافعاً عن نادي نابولي الإيطالي وأهل المدينة الذين اتهموا بالعنصرية على خلفية مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً كبيراً.

وكانت أزمة قد نشبت بين اللاعب وإدارة ناديه، على خلفية نشر فيديوهات مسيئة لأوسمين عبر حساب النادي الإيطالي على «تيك توك».

ونشر نابولي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به يسخر من لاعبه لإهداره ضربة جزاء في التعادل السلبي مع بولونيا نهاية الأسبوع الماضي.

وفي أول رد علني له شخصياً، وليس عبر وكيل أعماله، قال هداف الموسم الماضي في بيان: إن «الانضمام إلى نابولي عام 2020 كان قراراً رائعاً، لقد أظهر لي أهل نابولي الكثير من الحب واللطف، ولن أسمح لأي شخص أن يقف بيني وبينهم (أهل نابولي)».

وتابع: «الاتهامات الموجهة ضد أهل نابولي (بالعنصرية) باطلة، لديّ العديد من الأصدقاء (النابوليين) الذين أصبحوا الآن جزءاً من عائلتي وحياتي اليومية»، متوجهاً بالشكر إلى «النيجيريين وكل من قدم لي الدعم وبعث لي الرسائل، دعونا ندعم الوحدة والاحترام والتفاهم».

وختم: «أنا ممتن إلى الأبد دعونا ندعم الوحدة والاحترام والتفاهم».

ونفى نابولي، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990، تعمد الإساءة إلى أوسيمين بعد أن هدد وكيل أعمال المهاجم النيجيري باتخاذ إجراء قانوني.

وقال النادي الجنوبي في بيان: «من أجل تجنب أي استغلال إعلامي لهذه القضية، نوضح أننا لم نرغب أبداً الإساءة إلى فيكتور أوسيمين أو السخرية منه»، معتبراً أن إنتاج الفيديو الشائع على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا «تيك توك»، تم بروح إبداعية وفكاهية، من دون «أي نية للسخرية»، طبقا للبيان الذي نقلته «فرانس برس».

وتابع: «ومع ذلك، إذا اعتبر فيكتور أن هذا بمثابة إساءة تجاهه، فلم تكن هذه رغبتنا».

وعانى أوسيمين هذا الموسم في بداية سيئة لنابولي، إلا أنه سجل 5 أهداف في 7 مباريات، إحداها في الفوز على ليتشي 4-0.

وأصبح اللاعب البالغ 24 عاما رمزا في نابولي بعد أن سجل 31 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، ليحرز النادي الجنوبي لقب الإسكوديتو للمرة الأولى منذ عام 1990 والثالثة في تاريخه.

ويدخل أوسيمين الذي كان هدفاً لتشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في الصيف، بمفاوضات مع نابولي من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025.

وانتقل المهاجم الدولي النيجيري إلى نابولي من ليل الفرنسي مقابل 70 مليون يورو قبل 3 سنوات، وهي صفقة يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الإيطالية.