يخوض بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة بحسب منظمة WBC تايسون فيوري مواجهة نارية ضد حامل لقب بطولات WBO/WBA/IBF أوليكساندر أوسيك، في معركة تاريخية لتتويج أول بطل للوزن الثقيل دون منازع، منذ نيل لينوكس لويس اللقب في عام 1999.

أكبر نزال في عالم الملاكمة سوف يقام على حلبة كينغدوم أرينا، كجزء من فعاليات موسم الرياض، وسيتم تقديمه لمحبي الرياضة في جميع أنحاء العالم من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

ويتم الإعلان عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك تاريخ المباراة الرسمي، في الوقت المناسب.

كما يتم الترويج للنزال من قبل شركات Queensberry وTop Rank وK2 وUsyk17.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ: «هذا هو النزال الذي انتظره الجميع لفترة طويلة، ها هو يحدث أخيرًا، بطلا العالم في الوزن الثقيل يدخلان الحلبة ضد بعضهما البعض، إنه أكبر نزال في عالم الملاكمة، سيشاهده العالم بأسره، نحن فخورون جدًا بأن نستضيف هذا العرض، كجزء من النسخة الرابعة لاحتفالات موسم الرياض، نحن نرغب في لعب دورنا، وأن نكون على قدر الترقب الكبير لهذا النزال، من خلال تقديم أفضل تجربة نزال لكل زائر إلى الرياض».

وأوضح فرانك وارن، مروج Hall of Fame، من شركة Queensberry Promotions: «يسعدني أن يتم التوقيع أخيرًا على هذا النزال، هذه أكبر معركة يمكن خوضها في رياضتنا، دائمًا ما يثير أصحاب الوزن الثقيل خيال الجماهير، وليس لدي أدنى شك في أن هذا سيكون أكبر حدث للملاكمة في القرن، إنني أتطلع إلى استعادة تايسون الأحزمة الثلاثة التي لم يخسرها أبدًا في الحلبة، شكرًا جزيلاً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه».

وقال بوب أروم رئيس شركة Top Rank: «إن تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك هما أعظم بطلين للوزن الثقيل في جيلهما، ولا أستطيع الانتظار لرؤية ما سيحدث عندما يدخلان إلى الحلبة في الرياض، لديهما مواهب خاصة تستحق التنافس على أكبر جائزة في هذه الرياضة، أود أن أشكر معالي تركي آل الشيخ وكل من ساعد في جعل هذه الليلة الأسطورية حقيقة».

وذكر أليكس كراسيك من شركة K2: «لا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث ولكنه يحدث، من الصعب علي التعبير عن إعجابي بكوني جزءًا من أكبر نزال للوزن الثقيل في القرن، امتناني للمملكة العربية السعودية ولمعالي تركي آل الشيخ لتحقيق ذلك، وأحترم تايسون لشجاعته، وأشكر الرب على كل ما يقدمه لنا».

وقال سبنسر براون مدير أعمال تايسون فيوري: «أنا سعيد لأن تايسون حصل على فرصة ليصبح أول بطل عالمي للوزن الثقيل بلا منازع في عصر الأحزمة الأربعة، وأن يثبت أنه أحد أعظم الأبطال على الإطلاق، وأولاً، ستتاح لتايسون الفرصة لإثبات أنه أشرس رجل على الكوكب في 28 أكتوبر، شكرًا لمعالي تركي آل الشيخ ولهيئة الترفيه، سيكون موسم الرياض استثنائياً!».

تايسون فيوري (33-0-1، 24 KO) كان بطل الوزن الثقيل منذ أن أطاح بفلاديمير كليتشكو في نوفمبر 2015. بعد فترة توقف مثيرة للاهتمام بسبب مشكلات شخصية، كتب «ملك الجيبسي» قصة عودة للتاريخ، وبعد تعادل مثير ضد ديونتاي وايلدر في ديسمبر 2018، استولى فيوري على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل لـ WBC من وايلدر عبر الضربة القاضية في الجولة السابعة في مواجهة النزال الثانية بينهما في فبراير 2020، وانتهت ثلاثيتهم بمباراة عام 2021، حيث تغلب فيوري على وايلدر بعد سقوطين للأخير في الجولة الحادية عشرة، وشهد عام 2022 انتصاراته على ديليان وايت وديريك تشيسورا بالضربة القاضية، وهو الآن يستعد لمواجهة نجم الفنون القتالية المختلطة فرانسيس نغانو في 28 أكتوبر في الرياض.

أوسيك (21-0, 14 kos) من أوكرانيا، حصل على ميدالية ذهبية في أولمبياد 2012، وانتقل إلى فئة الوزن الثقيل بعد مسيرة سيطر فيها فترة زمنية للوصول إلى لقب بطل فئة الوزن الثقيل دون منازع. وفي سبتمبر 2021، فاجأ أنتوني جوشوا بالتغلب عليه ليصبح بطل الوزن الثقيل الموحد، ثم هزم جوشوا بقرار منقسم في إعادة المباراة بعد نحو عام واحد.

وعاد أوسيك في أغسطس ليهزم دانيال دوبوا في 9 جولات، ويأمل الآن في الانضمام إلى إيفاندر هوليفيلد كواحد من أبطال وزن الكروزر دون منازع.