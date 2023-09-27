يحقق الحرس المدني الإسباني في عملية سطو تعرض لها منزل اللاعب المخضرم سرجيو راموس نجم إشبيليه وزوجته المذيعة بيلار روبيو، والتي وقعت يوم الأربعاء الماضي، بينما كان يخوض مباراة فريقه ولينس في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانشيز بيزخوان.ووفقاً لما نشرته صحيفة (ABC) الإسبانية وأكدته مصادر من الحرس المدني، فإن جريمة السرقة وقعت بينما كان أطفال الزوجين الأربعة ومربياتهم في المنزل، الكائن في بلدة بويويوس دي لا ميتاسيون بمقاطعة إشبيلية، ولم يتعرض أي من الموجودين داخله لأذى، طبقا للوكالة الإسبانية.وتجري الشرطة القضائية التحقيق، وتشير الصحيفة إلى أن اللصوص سرقوا ساعات فاخرة ومجوهرات وملابس فاخرة ومبلغاً نقدياً، دون أن تحدد قدره.ويقع المنزل الذي تعرض للسرقة في مزرعة «فينكا دي لا أليجريا»، حيث احتفل سيرجيو راموس وبيلار روبيو بزفافهما في عام 2019 بعد زواجهما في كاتدرائية إشبيليه.وكان سرجيو راموس (37 عاماً) قد وقع لإشبيليه في الرابع من سبتمبر الجاري قادمًا من باريس سان جيرمان، وعاد إلى النادي الأندلسي الذي ترعرع فيه والذي غادره قبل 18 عاماً لينضم لريال مدريد.