احتفظ مهاجم فريق نابولي الإيطالي النيجيري فيكتور أوسيمين، بحق «اتخاذ إجراء قانوني» ضد ناديه، بعد أن نشر الفريق مقطع فيديو غريب على «تيك توك»، يبدو أنه يحمل سخرية من اللاعب.

ويأتي ذلك بعد أن ساعد أوسيمين الفريق في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى خلال أكثر من ثلاثة عقود.

ورغم أن أوسيمين لعب دوراً بارزاً في صفوف نابولي وسجل للفريق 31 هدفاً في كل المسابقات، كان مستهدفاً في مقطع فيديو غريب، جرى حذفه، بعد أن نشر على الحساب الرسمي لنادي نابولي على «تيك توك».

وأصدر روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين، بياناً حول الأمر مساء أمس (الثلاثاء) طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال كاليندا على إكس (تويتر سابقاً): «ما حدث اليوم على الحساب الرسمي لنابولي على منصة تيك توك ليس مقبولاً، تم نشر مقطع فيديو يسخر من فيكتور ثم جرى حذفه، لكن متأخراً».

وأضاف: «الحقيقة أن هذا يسبب ضرراً كبيراً للاعب ويضيف إلى معاناته من المعاملة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من محاكمات إعلامية وأخبار كاذبة».

وتابع كاليندا: «نحتفظ بحق اتخاذ إجراء قانوني وأي مبادرة ممكنة لحماية فيكتور».

وكان الفيديو تضمن مقطعاً لإهدار المهاجم ضربة جزاء في مباراة الفريق أمام بولونيا الأحد الماضي، وتضمن صوتاً غريباً ومتسارعاً، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ونشر الفيديو بعد حالة من التوتر بدت بين أوسيمين ورودي غارسيا المدير الفني لنابولي، خلال المباراة.

وبدا المهاجم النيجيري البالغ من العمر 24 عاماً يوجه كلمات توبيخ لغارسيا لدى تبديله قبل أربع دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

تجدر الإشارة إلى أن أوسيمين، الذي جذب اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، لم يجدد العقد مع نابولي.

ويستمر العقد الحالي لأوسيمين مع النادي الإيطالي حتى صيف عام 2025.