قال رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي «يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية»، مضيفاً أن «المشكلات التي نواجهها تبقى ضمن العائلة».

ورد الخليفي أيضاً على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قال إنه كان اللاعب الوحيد من منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم الذي لم يتم تكريمه من قبل ناديه.

وانتقد ميسي في الفترة الأخيرة باريس سان جيرمان بشدة، لا سيما أنه يشعر بخيبة أمل لعدم «الاعتراف به» هناك بطلاً للعالم، عندما قاد منتخب الأرجنتين إلى إحراز كأس العالم من خلال الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

وقال الخليفي في هذا الصدد: «هناك الكثير من الحديث في الخارج، لا أعرف ما الذي فعله أو لم يقله. كما رأى الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو واحتفلنا بميسي في التدريبات واحتفلنا به أيضاً على انفراد»، طبقاً لما نقلته فرانس برس.

وأوضح «قمنا بذلك باحترام، فنحن في النهاية نادٍ فرنسي. كان الاحتفال في الملعب أمراً حساساً بالطبع. يجب أن نحترم البلد الذي هزمه وزملاءه في الفريق الفرنسي، ومشجعينا أيضاً. لكنه (ميسي) كان ولا يزال لاعباً رائعاً. كنا فخورين بوجوده هنا».

وفي مقابلة أُذيعت الخميس على قناة أولغا على موقع يوتيوب، قال ميسي: «لم يكن هذا ما كنت أتمناه، لكنني أقول دائماً أن الأشياء تحدث لسبب ما.. الحقيقة هي أنني كنت اللاعب الوحيد، من بين اللاعبين الـ25 الآخرين، الذي لم يحصل على التقدير، لكن لا يهم».

وأوضح رئيس باريس سان جيرمان بعد الصيف الحافل بالأحداث بين النادي ومبابي «المشكلات التي نواجهها لا تزال ضمن العائلة وكيليان جزء من العائلة».

وبعد استبعاده من الفريق الأول للموسم الجديد لرفضه تمديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، غاب بطل العالم 2018 عن استعدادات فريقه خلال فترة الصيف مع المدرب الباريسي الجديد الإسباني لويس إنريكي.

وحتى الآن، لم يتوصل الطرفان إلى تجديد العقد.

وأضاف الخليفي بعد أن سجل النجم الفرنسي 8 أهداف في 5 مباريات هذا الموسم «أنا فخور بما يفعله وما يفعله الفريق بأكمله. لدينا أفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لي يستحق الكرة الذهبية».