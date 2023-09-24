تعرض الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لحادثة سيارة، مساء أمس (السبت)، ولكنه نجا دون تعرضه لأي إصابات.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الحادثة وقعت عقب عودة الفريق إلى مقره التدريبي بعد الفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد اللاعبون لمقر تدريبات الفريق بالحافلة لأخذ سيارتهم قبل العودة إلى منازلهم، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت الصور واللقطات، التي نشرت على الإنترنت، في أعقاب الحادثة، الضرر الذي تعرضت له سيارة راشفورد من ماركة رولز رويس.

وحضرت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادثة، ولكن راشفورد لم يكن في حاجة لرعاية طبية ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

ولعب اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 25 عاما المباراة التي أقيمت في تورف مور بأكملها، حيث فاز مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز.