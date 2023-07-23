ألغيت السبت المباراة الودية بين برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ويوفنتوس الإيطالي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بسبب انتشار التهاب في المعدة والأمعاء بين لاعبي النادي الكتالوني.

وقال النادي الإسباني في بيان إن «عدداً كبيراً من لاعبي فريق البلوغرانا يعاني التهاباً في المعدة والأمعاء».

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا في تصريحات نشرت على موقع النادي على الإنترنت إن «غالبية» لاعبي برشلونة أصيبوا بالفايروس، لكنه لم يذكر رقماً محدداً.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ما لا يقل عن 12 لاعباً أصيبوا بالفايروس.

وأضاف لابورتا إنه لا يوجد موعد متاح لإعادة جدولة المباراة.

وتابع «تمنحنا الحياة أحياناً مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جداً على الفريق وفي الوقت نفسه الأمر صعب جداً بالنسبة لمشجعينا».

وكانت المباراة مقررة السبت على ملعب «ليفي» التابع لفريق سان فرانسيسكو 49، الذي يتسع لـ68 ألفاً و500 متفرج، وتدخل في إطار جولة الأبطال التي تجمع ستة أندية أوروبية كبرى، وكان من المتوقع أن تجذب حشداً كبيراً من الجماهير.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء القادم، في لوس أنجليس، قبل مواجهة غريمه التقليدي ووصيفه ريال مدريد في دالاس السبت القادم.

وينهي برشلونة جولته بمواجهة ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من أغسطس القادم.