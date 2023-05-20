لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هكذا هو الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حسم فريق مانشستر سيتي لقب «البريميرليغ» للموسم الحالي 2022 - 2023، للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في آخر 6 مواسم، والتاسعة في تاريخه، بعد خسارة أرسنال من نوتينغهام فورست اليوم (السبت)، بهدف دون مقابل.

وقبل الخسارة، كان «السيتي» بحاجة إلى الفوز على تشيلسي غداً (الأحد) ليضمن رسمياً التتويج بلقب «البريميرليغ» بغض النظر عن مواجهة أرسنال اليوم، إلا أن خسارة «المدفعجية» اليوم عجلت بتتويج «السيتيزن» باللقب.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، مع تبقي مباراة واحدة فقط لأرسنال و3 مباريات للسيتي الذي سيتم تتويجه رسمياً غداً (الأحد) أمام فريق تشلسي على ملعبه «الاتحاد» وبين جماهيره، فيما أفلت نوتينغهام من فخ الهبوط بانتصاره الثمين، إذ وصل إلى النقطة 37 في المركز 16 وبفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17 الذي يتبقى له لقاء وحيد فقط، وبقي صراع البقاء بين الثلاثي ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون، إذ سيبقى أحدهم فيما يغادر فريقان برفقة ساوثهامتون صاحب المركز العشرين والأخير.

وسيلعب السيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بأسبوع واحد أمام إنتر ميلان.

من جهة ثانية، بات فريقا نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث (69 نقطة)، وطريده مانشستر يونايتد (69 نقطة) الفائز على مضيفه بورنموث 1 - 0 على مشارف حسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.. عقب سقوط منافسهما المباشر الوحيد ليفربول صاحب المركز الخامس (66 نقطة) في فخ التعادل أمام ضيفه أستون فيلا 1-1 اليوم، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأسدى أستون فيلا خدمة كبيرة إلى نيوكاسل ومانشستر يونايتد، حيث أصبحا على بُعد نقطة واحدة من مباراتيهما المتبقيتين لضمان الوجود بين الأربعة الأوائل، فيما تبقى لليفربول مباراة واحدة فقط، حيث مازال ليفربول يتمسك بآخر أماله، فيما يتبقى لقاءان لمنافسيه على بطاقتي التأهل بعد أن ضمن البطل مانشستر سيتي ووصيفه أرسنال البطاقتين الأولى والثانية.

وفرمل أستون فيلا مضيفه ليفربول وحرمه من الفوز الثامن توالياً ومواصلة الضغط على نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

ويتفوق ليفربول على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف (+28 مقابل +11) فيما يتفوق عليه نيوكاسل (+35)، لكنهما لعبا مباراة أقل منه وباتا يحتاجان إلى نقطة واحدة فقط.

ويملك نيوكاسل فرصة حسم بطاقته (الاثنين) عندما يستضيف ليستر سيتي التاسع عشر قبل الأخير في ختام المرحلة، وفي حال فشل في ذلك ستتاح له الفرصة مجدداً الأحد القادم أمام مضيفه تشلسي.

من جهته، سيحاول مانشستر يونايتد ضمان بطاقته الخميس القادم عندما يستضيف تشلسي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين، قبل استضافة فولهام الأحد القادم في المرحلة الأخيرة.

فيما يخوض ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري الأحد القادم ضد مضيفه ساوثمبتون أول الهابطين إلى التشامبيونشيب.