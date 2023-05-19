ملوك الهاتريك

(هاتريك) مصطلح نشأ بدايةً بلعبة الكريكيت، وتم استخدام ذلك المصطلح للمرة الأولى عام 1858م عقب تلقي لاعب الكريكيت الإنجليزي إتش إتش ستيفنسون ثلاثة ويكيت بثلاث عمليات تسليم متتالية أثناء مباراة بين فريق من إنجلترا بالكامل وهلام، وقد تم جمع مجموعة عقب ذلك مع وضع المال بقبعة قدمت إلى ستيفنسون -حسب المذكور بقاموس أوكسفورد الإنجليزي- كما توجد دلالات تتعلق بممارسة السحرة لاستحضار عناصر غير متوقعة عن طريق قبعة.في مونديال كأس العالم 1958، وخلال مبارات البرازيل في نصف نهائي مع فرنسا؛ التي فاز بها الأول، سجل الأسطورة بيليه ثلاثية عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط و244 يوماً، ويعتبر أصغر لاعب يسجل (هاتريك)، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية تحت سن الـ18.أما عن أكبر لاعب يسجل ثلاثية في كأس العالم فهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كان يبلغ من العمر 33 عاماً و130 يوماً عندما سجل أهداف بلاده الثلاثة في التعادل 3-3 في دور المجموعات ضد إسبانيا في روسيا 2018. كانت هذه الثلاثية، في ذلك الوقت، رقم 51 لرونالدو في مسيرته، وكانت أيضاً الثلاثية رقم 51 التي يتم تسجيلها في تاريخ كأس العالم.ويعتبر الألماني إروين هيلمشين اللاعب الأكثر تسجيلاً للثلاثيات (هاتريك) في تاريخ كرة القدم برصيد 141 ثلاثية؛ وذلك وفقاً لموقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء. ونجح هيلمشين -لعب بين عامي 1924 و1951 بقمصان براندونبرغ وشيمنتز وشيمنتز نورد ولوبيك- في تسجيل 917 هدفاً خلال مسيرته الكروية، رغم خوضه 485 مباراة فقط.ويحتل الأسطورة البرازيلية (بيليه)، اللاعب الوحيد في التاريخ، المركز الثاني بتسجيله 92 ثلاثية خلال مسيرته.أما عن أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تمكن من إحراز أكثر عدد من الهاتريك فهو النجم البرتغالي (كريستيانو رونالدو)؛ الذي يعد أول لاعب كرة قدم على الإطلاق يسجل عشر ثلاثيات دولية عقب ما قام بتسجيله من ثلاثة أهداف بفوز البرتغال خمسة مقابل صفر على لوكسمبورج بتصفيات كأس العالم، حيث تمكن نجم من تسجيل ركلتي جزاء في أول ثلاث عشرة دقيقة قبل أن يضيف رأسية متأخرة ليكمل بذلك التسجيل على ملعب (الغارفي) في البرتغال.كما سجل كريستيانو رونالدو أكبر عدد من الثلاثيات في الدوري الإسباني، إذ إنه سجل أربعة وأربعين ثلاثية أثناء الفترة التي قضاها مع فريق ريال مدريد.يعتبر تسجيل ثلاثة أهداف بأي مباراة أحد الأمور الصعبة، وعلى الرغم من ذلك تمكن بعض اللاعبين من تحقيق ذلك في مختلف المراحل الزمنية بتاريخ كرة القدم بشكل ملحوظ، حيث نجد اللاعب ساديو ماني يتباهى بالرقم القياسي لأسرع ثلاثية حققها في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل ثلاث مرات لساوثامبتون بغضون دقيقتين و 35 ثانية ضد أستون فيلا في تاريخ السادس عشر من مايو 2015م، وبذلك يكون ماني قد استولى على الرقم القياسي السابق البالغ أربع دقائق و33 ثانية، الذي كان قد حققه فاولر لفريق ليفربول ضد أرسنال عام 1994.