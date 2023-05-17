ارتفعت أسهم شركة مانشستر يونايتد (Manchester United Plc) بما يصل إلى 10% في تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، بعد أن أفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن مجموعة قطرية قدمت عرضاً محسناً للاستحواذ على النادي الإنجليزي لكرة القدم، بحسب تقارير اقتصادية اليوم (الأربعاء).

وارتفعت أسهم «مان يونايتد» المدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 9.7% إلى 20.80 دولار عند الساعة 5:20 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ولا تزال قيمة السهم في أي صفقة شراء غير واضحة، علماً أن القيمة السوقية للشركة بلغت 3.1 مليار دولار في ختام تعاملات أمس (الثلاثاء).

وتعرض المجموعة التي تقودها قطر شراء 100% من النادي. وتأتي الأنباء عن تقديم المجموعة عرضاً محسّناً، في أعقاب تقارير أفادت الأسبوع الماضي بأن الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، كان على وشك الفوز بصفة شراء الفريق.