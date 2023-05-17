اختطف إنتر ميلان بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة جاره اي سي ميلان في نصف النهائي، إذ حسم الإنتر التأهل من المباراة الأولى بعد فوزه بمباراة الذهاب بهدفين دون مقابل بفارق بالنتيجة والمستوى وأكده بالإياب بهدف دون مقابل. ووصل إنتر ميلان للنهائي بعد غياب 13 سنة عن النهائي حين كسبه أمام بايرن ميونخ وتوج باللقب الرابع في تاريخه. وكان الإنتر قد وصل لنصف النهائي بعد تجاوزه بينفيكا في دور ربع النهائي، وينتظر الإنتر الفائز في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم لتحديد الطرف الثاني في نهائي إسطنبول، إذ انتهى لقاء الفريقين بالذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب بيرنابيو بمدريد.