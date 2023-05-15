حسم المدير الفني لفريق روما الإيطالي جوزيه مورينيو موقفه من إمكانية العمل مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وكشفت شبكة ريليفو الإسبانية موقف المدرب البرتغالي من العمل في سان جيرمان، إذ أكدت أن «مورينيو غير متحمس لهذه الفكرة، رغم المفاوضات المكثفة من مسؤولي النادي».كما ذكرت أيضا: «توجد مناقشات ومفاوضات بين المدرب البرتغالي ومواطنه لويس كامبوس، المستشار الرياضي لبي إس جي».وينتهي تعاقد جوزيه مورينيو مع روما في صيف 2024، وسبق له أن سخر من أنباء ترشحه لقيادة الفريق الباريسي.وقال مورينيو في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: «إذا تواصلوا معي لن يجدوني، لأنني لم أتحدث معهم من الأساس».ويبحث النادي الباريسي عن مدير فني جديد، حيث تنذر كل المؤشرات بإقالة المدرب الحالي كريستوف جالتيه.ودارت الشكوك حول جالتيه بسبب تواضع أداء ونتائج بي إس جي في الفترة الأخيرة، إذ خرج مبكرا من كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا بخلاف تأخر حسم تتويجه بلقب الدوري حتى آخر 3 جولات.