حسم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان خططه المستقبلية في كرة القدم بعد انتهاء موسمه الحالي بسبب جراحة في الكاحل.

وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن «نيمار يريد إنهاء مسيرته بقميص بي إس جي».

وأضافت: «النجم البرازيلي يبلغ 31 عاما حاليا وينتهي تعاقده مع باريس في صيف 2027 ولا ينوي الانتقال إلى فريق آخر». وأشارت أيضا إلى أن نيمار كانت تثار حوله شائعات كثيرة تتعلق برحيله عن سان جيرمان في الفترة الأخيرة.

وأتمت: «رغبة نيمار في الاستمرار مع باريس إضافة إلى صفقة شرائه الضخمة مقابل 200 مليون إسترليني في صيف 2017 تصعب مهمة أي ناد في التعاقد معه».

وارتبط نيمار كثيرًا بالرحيل عن صفوف سان جيرمان حيث كان يرغب في العودة مجددا إلى برشلونة في صيف 2019 إلا أن النادي الباريسي بالغ في مطالبه المادية.

وقيل أيضا إن نجم برشلونة السابق كان في طريقه إلى تشيلسي الإنجليزي لكنه استمر مع الفريق الباريسي لموسم سادس.