أعلن ريال مدريد في بيان رسمي مشاركته في الشكوى المقدمة من المدعي العام ضد برشلونة في قضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا نيجريرا، بمجرد فتح القاضي الباب أمام الأطراف المتضررة.

ورد رئيس برشلونة خوان لابورتا على إعلان ريال مدريد تحركه قضائيًا ضد النادي الكتالوني في قضية الفساد المتعلقة بنائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليغا خوسيه ماريا نيجريرا.

وكتب خوان لابورتا على حسابه في «تويتر»: «جمهور برشلونة كونوا هادئين.. برشلونة بريء من الاتهامات، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن. لا مفاجأة في ذلك».

وأضاف رئيس برشلونة: «سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي، وسيتعين على الكثيرين تصحيح ما فعلوه».

ومثل موقف ريال مدريد مفاجأة للشارع بعد أن سادت حالة من الوفاق بين رئيسي قطبي إسبانيا فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا في إطار تعاونهما لتأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي (السوبرليغ) إلى جانب يوفنتوس الإيطالي.