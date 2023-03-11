أعلن باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الجمعة) أن مهاجمه البرازيلي نيمار خضع لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن.

ولم يلعب نيمار، الذي سجل 13 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم، منذ الانتصار 4-3 على ليل الشهر الماضي، وغاب عن آخر ثلاث مباريات لباريس سان جيرمان.

وفي منشور عبر إنستغرام هذا الأسبوع، تعهد نيمار بأن «يعود بقوة» بعد إصابته.

وقال باريس سان جيرمان في بيان «خضع نيمار جونيور لجراحة ناجحة في وقت متأخر من صباح اليوم في مستشفى سبيتار بالدوحة...».

ولم يذكر بطل فرنسا جدولا زمنيا لعودة نيمار قائلا إن «اللاعب سيتبع الآن بروتوكول الراحة والعلاج».

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال باريس سان جيرمان إن الإصابة ستبعد اللاعب الدولي البرازيلي حتى نهاية الموسم.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما فترتين طويلتين من الابتعاد عن الملاعب بعد إصابته بكسور في مشط القدم قبل مواجهة سان جيرمان أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عام 2019 وأمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في العام التالي.

وودع الفريق الفرنسي دوري أبطال أوروبا في المرتين.

ولم يشارك نيمار خلال هزيمة سان جيرمان 2-صفر أمام بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء الماضي وهي الخسارة التي أطاحت بالفريق من البطولة القارية.

ويتصدر سان جيرمان الدوري المحلي بفارق 8 نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني. وسيتوجه الفريق السبت للقاء بريست الذي يحتل المركز 15.