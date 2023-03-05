في حادثة طريفة شهدها الدوري الزامبي، رفض لاعبو فريق لوموانا راديانت دخول الملعب عبر النفق المخصص للاعبين قبل انطلاق مباراتهم أمام قرين بوفالو، واختاروا القفز فوق الجدران والبوابات بملعب إدوين إمبويلا في العاصمة الزامبية لوساكا.

وقالت صحف محلية في زامبيا إن لاعبي فريق لوموانا قرروا القفز فوق الجدران والبوابات بسبب الاعتقاد بأنهم سيخسرون 5-0 إذا استخدموا النفق، لإيمانهم أن فريق بوفالو، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الزامبي الممتاز، يستخدم السحر للفوز بالمباريات. والطريف أن فريقهم خسر 2-1 رغم عدم دخولهم عبر النفق، وتوجه العديد من المشجعين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة التصرف السيئ للنادي.

في غضون ذلك، يصارع لوموانا راديانت شبح الهبوط، حيث يحتل المركز 17 في ترتيب الدوري الزامبي، بعد 26 مباراة في البطولة التي تضم 18 ناديًا.