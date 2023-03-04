في مواجهة ساحرة شهدت تسجيل ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي، استطاع ارسنال متصدر الدوري قلب الطاولة على فريق بورنموث بنتيجة 3-2 على ملعب «الإمارات» ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح بورنموث التسجيل في الثانية 9 من زمن المباراة بواسطة فيليب بيلينج. وقالت «أوبتا» إن هدف بيلينج في مرمى أرسنال أصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدف شين لونج لاعب ساوثامبتون ضد واتفورد في أبريل 2019 بعد 7.69 ثانية.

وفي الشوط الثاني تقدم بورنموث بالهدف الثاني عبر ماركوس سينسي برأسية، لكن ارسنال سرعان ما عاد لأجواء المباراة ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 63 و70 عبر توماس بارتي وبين وايت.

وفي الدقيقة 97+ تمكن البرازيلي الشاب ريس نيلسون من إحراز هدف الفوز عبر تسديدة فشل مواطنه نيتو حارس بورنموث في صدها.

ورفع ارسنال بهذا الفوز المهم رصيده إلى 63 نقطة متصدرا الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 58 نقطة.