أيّد الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب ومنظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، طلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً دخول البلاد على الرغم من عدم حصوله على اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

ويأمل دجوكوفيتش (35 عاماً) في أن يحصل على تصريح لدخول الأراضي الأميركية لخوض غمار دورتي الماسترز 1000 إنديان ويلز وميامي.

وأفادت الهيئتان في بيان مشترك «نوفاك دجوكوفيتش هو أحد أعظم الأبطال الذين عرفتهم رياضتنا على الإطلاق. يأمل الاتحاد الأمريكي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أن ينجح في محاولته لدخول البلاد، وأن تتمكن الجماهير من رؤيته ينافس مجدداً في إنديان ويلز وميامي».

ولا تسمح واشنطن بدخول البلاد للمسافرين الدوليين غير المطعمين. فيما أشارت وكالة أمن النقل الأميركية أخيراً إلى أن هذا الإجراء لن يتغير حتى منتصف أبريل على الأقل.

وتنطلق منافسات بطولة إنديان ويلز الأربعاء المقبل في كاليفورنيا، وتستمر حتى 19 الشهر الحالي، وستتبعها بطولة ميامي المفتوحة من 22 مارس حتى 2 أبريل المقبل.

من ناحيته، قال دجوكوفيتش الذي يتقاسم الرقم القياسي لعدد الألقاب في الجراند سلام مع الإسباني رافايل نادال (22 لكل منهما) في دبي هذا الأسبوع إنه لا يزال ينتظر معرفة ما إذا كانت السلطات الأميركية ستمنحه هذا التفويض.

وأضاف قبل أن يتلقى هزيمته الأولى منذ مطلع العام الحالي في نصف النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف «إذا تم رفض الطلب، فسأنسحب من البطولة بالطبع قبل القرعة» المقررة الاثنين المقبل.

وطُرد دجوكوفيتش من أستراليا قبل فترة وجيزة من نسخة بطولة أستراليا المفتوحة 2022 لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفايروس كورونا. كما لم يُسمح له بالحضور إلى الولايات المتحدة للدفاع عن حظوظه في إنديان ويلز أو بطولة فلاشينج ميدوز. كانت آخر مرة لعب فيها مباراة على الأراضي الأميركية في فلاشينج ميدوز بالذات عام 2021.