انتقد البرازيلي تياجو سيلفا، قائد تشيلسي، اختيار الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز السابع بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وحل ألفاريز سابعًا، ضمن اخيارات جائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو ما وصفه قلب دفاع تشيلسي بأنه «نكتة».

وعبر حسابه على «إنستجرام»، كتب سيلفا: «اختير ألفاريز سابع أفضل لاعب في العالم، وهو بديل في السيتي، ولم يكن لاعبا أساسيا مع الأرجنتين، وكان في ريفر بليت يتأقلم معظم الوقت، هذه نكتة».

ومن المتوقع بعد هذه التصريحات أن تشهد مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي في المستقبل، منافسة شرسة بين ألفاريز وسيلفا.

وحصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، بينما جاء الفرنسي كيليان مبابي ثانيا، ومواطنه كريم بنزيما ثالثا.