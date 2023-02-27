توفي لاعب فريق كراولاند تاون لكرة القدم، مايكل بالمر، عن عمر ناهز 23 عاما، بعد سقوطه على أرض الملعب أثناء خوضه إحدى المباريات ضمن دوري المقاطعات بإنجلترا.

وانهار اللاعب فجأة داخل أرضية الملعب أثناء لعبه مباراة مع ناديه ضد فريق ليفرينغتون يوم السبت الماضي، ليتم نقله إلى المستشفى لكنه لم يستعد وعيه، وفقا لما كشفته صحيفة «ذا صن» البريطانية وموقع RT الإخباري.

وكتب نادي كراولاند تاون عبر موقع «تويتر»: «كما يعلم البعض منكم بالفعل، فقد فريق كراولاند تاون بشكل مأساوي أحد أفراد عائلتنا وهو يلعب اللعبة التي أحبها. لاعبنا مايكل بالمر انهار بشكل مأساوي خلال المباراة ولم يستعد وعيه أبدا».

وأشاد النادي باللاعب العاشق لمانشستر يونايتد: «لقد كان الشخص الأكثر لطفا ومشجعا متحمسا لمانشستر يونايتد، وكان يسعى دائما لتحقيق أفضل ما في وسعه، وسنفتقده كثيرا في النادي ومجتمع كرة القدم المحلي».

وتوفي مايكل بالمر قبل 24 ساعة من تتويج مانشستر يونايتد بكأس الرابطة بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، وبالتالي لم يشهد احتفال ناديه المفضل بأول ألقابه بعد صيام طويل عن البطولات استمر لنحو 6 سنوات.