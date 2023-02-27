تتجه أنظار العالم وعشاق كرة القدم الساعة 11 مساء اليوم الإثنين نحو الحفل السنوي للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لتوزيع جوائز الأفضل في العالم The Best لعام 2022 وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور نجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم وسيكون مذاعا عبر البث المباشر على المنصات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتقدم جائزة «The Best» من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتم تقييم المرشحين للفوز بها خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 وحتى 18 ديسمبر 2022.

وينافس ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين وكل من كريم بنزيما قائد ريال مدريد وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان على جائزة «The Best» لعام 2022.

ويشتمل الحفل على الجوائز التالية: أفضل لاعب للرجال، أفضل لاعب للسيدات، أفضل حارس للرجال، أفضل حارس للسيدات، أفضل مدرب للرجال، أفضل مدرب للسيدات، أجمل هدف، اللعب النظيف، أفضل جمهور، التشكيلة المثالية.