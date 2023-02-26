أثرت نتائج فريق باريس سان جيرمان الأخيرة سلبا على الأجواء داخل غرفة ملابس الفريق، حيث أصبحت العلاقة مشحونة ومتوترة بين اللاعبين.

ووفقا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الأجواء متوترة في «حديقة الأمراء»، فأثناء تدريبات الفريق الباريسي، أمس (السبت)، نشب خلاف بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله البرتغالي فيتينيا، وذلك بعد أن تدخل الأخير بقوة في حق ميسي في المران لقطع الكرة، قبيل مواجهة الفريق المهمة ضد غريمه مارسيليا، مساء اليوم (الأحد)، في قمة المرحلة الـ25 من الدوري الفرنسي.

الأمر الذي استفز النجم الأرجنتيني الذي لم يتردد في الاشتباك مع زميله لفظياً قبل أن يتدخل لاعبو الفريق للفصل بينهما.

على صعيد آخر، يعاني سان جيرمان من سوء النتائج منذ مطلع العام الحالي، حيث تعرض لعدة خسائر في المسابقات المحلية، إضافة لخسارته في عقر داره أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعل حلم الفريق الباريسي في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه مهددا.

وكشفت تقارير أخيرا، عن أن الأسطورة الأرجنتينية ربما يرحل عن صفوف النادي الباريسي بنهاية عقدة الذي ينتهي الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.