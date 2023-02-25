تلقى نادي سامبدوريا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، رسالة تهديد جديدة من مجهول أرسل رأس خنزير إلى مقر النادي، اليوم (السبت).

وقال متحدث باسم النادي إن رسالة التهديد موجهة، على طريقة فيلم (الأب الروحي)، إلى رئيس النادي السابق ماسيمو فيريرو، ونائب الرئيس الحالي أنطونيو رومي، وجاء فيها «الرأس المقبلة ستكون رأسيكما».

وأضاف المتحدث أن الإدارة استدعت الشرطة لمقر النادي، طبقا لما ذكرته «رويترز».

وعبر نادي سامبدوريا في بيان عن «غضبه الشديد واستيائه في مواجهة عمل خطير آخر من أعمال الترهيب».

وفي الشهر الماضي، تلقى سامبدوريا في مقره رصاصة فارغة، بجانب تهديدات إلى فيريرو، وكذلك المالك السابق للنادي إدواردو جاروني.

واستقال فيريرو، الذي لا يزال يسيطر على سامبدوريا عن طريق شركة عائلية مالكة، من منصبه، بعد القبض عليه في 2021 بسبب اتهامات مالية غير متعلقة بكرة القدم.

وتسبب الرجل (71 عاماً) في غضب المشجعين، بداعي أنه يتسبب في إسقاط النادي ويرفض بيعه إلى ملاك جدد بوسعهم إنقاذه من أزماته على الصعيدين المالي والرياضي.

ويحتل النادي الواقع في جنوة المركز قبل الأخير، برصيد 11 نقطة من 23 مباراة، متأخرا بـ8 نقاط عن منطقة الأمان، وسيلعب في الجولة المقبلة أمام لاتسيو خامس الترتيب، الإثنين المقبل.

وتعرضت فرق إيطالية أخرى لتهديدات مشابهة، إذ تلقى المدير الرياضي في نادي باليرمو رأس ماعز أثناء شغل منصبه في 2006، بينما استقبل رئيس ريجينا رأس ثور في 1999.