تعادل أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين، مع مضيفه ريال مدريد 1/1، خلال مباراة ديربي مدريد التي جمعتهما اليوم (السبت)، في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز إسبانيول على ريال مايوركا 2/ 1، وقادش على رايو فاييكانو 1/ صفر.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز (د:78)، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريغيز (د:85).

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد أنخيل كوريا (د:64).

ورفع ريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ألميريا غدا (الأحد).

في المقابل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز إسبانيول على ضيفه ريال مايوركا 2/ 1.

وسجل هدفي إسبانيول مارتن برايثوايت (د:22 و51)، فيما سجل هدف ريال مايوركا فيدات موريكي (د:41).

ورفع إسبانيول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ12، وتوقف رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، فاز قادش على رايو فاييكانو بهدف نظيف سجله سيرجيو غوارديولا نافارو (د:74).

ورفع قادش رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ14، وتوقف رصيد فاييكانو عند 34 نقطة في المركز السادس.