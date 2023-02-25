عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 1 /صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) في الجولة 25 من المسابقة.وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على إيفرتون 2/صفر، وليدز يونايتد على ساوثهامبتون 1 /صفر، ووست هام على نوتنغهام فورست 4/صفر.ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه غابرييل مارتينيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.ورفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.وحسم وست هام يونايتد مباراته في ملعب «لندن ستاديوم» أمام ضيفه نوتينغهام برباعية نظيفة سجلها الإنجليزي داني أنغز في الدقيقتين 71 و73، ثم تم تسجيل هدفين متتاليين عبر ديكلان رايس والجامايكي مايكل أنتونيو في الدقيقتين 78 و85.ورفع «الهامرز»، بقيادة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ16، في حين تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 25 نقطة بالمركز الـ13.