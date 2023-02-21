انتُشلت جثة المدير الرياضي لنادي هاتاي سبور، تانر صفوت، اليوم (الثلاثاء)، بعد أكثر من أسبوعين على زلزال مدمر ضرب تركيا وسورية، وأودى بحياة أكثر من 47 ألف شخص.

كان صفوت في عداد المفقودين منذ 6 فبراير، وعثرت فرق إنقاذ على جثته قرب المكان الذي انتشلت منه جثة اللاعب الغاني كريستيان إتسو المنتمي للنادي ذاته قبل أيام، بحسب «رويترز».

وقال هاتاي سبور على تويتر، اليوم «ببالغ الحزن ننعى وفاة مديرنا الرياضي تانر صفوت، لن ننساك أبداً وستكون دائماً في قلوبنا».

كما بعث الاتحاد التركي لكرة القدم والأندية الكبرى في الدوري المحلي، بما في ذلك غلطة سراي وفناربخشة رسائل تعزية في وفاة صفوت.

وحوصر صفوت تحت أنقاض بناية سكنية فاخرة بجانب إتسو عندما وقع الزلزال الأول بقوة 7.8 درجة.