توفي أسطورة ريال مدريد أمانسيو أمارو الذي لعب للنادي خلال فترة ذهبية لمدة 14عاماً عن عمر يناهز 83 عاماً.

ويعتبر أمارو محبوباً من مشجعي الفريق الإسباني بعد أن لعب 471 مباراة وسجل 155 هدفاً وساعدهم في تحقيق 9 ألقاب للدوري بعد انضمامه من ديبورتيفو لاكورونيا في عام 1962. وجاء في البيان: «يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة على وفاة أمانسيو أمارو الرئيس الفخري لريال مدريد وأحد أساطير نادينا وكرة القدم العالمية».

وأضاف البيان: «يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومودته لزوجته كونسويلو وأطفاله أوسكار وبيلين وأمانسيو وباتريشيا وماركوس وكلوديا وشقيقه خوان كارلوس وأحفاده وجميع أقاربه وزملائه وأحبائه».